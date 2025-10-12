Edirne'de acı olay: Perde asarken düşen kadın öldü
Edirne'de evine perde asan bir kadın, merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, kurtarılamadı.
Edirne'de bir kadın, perde astığı sırada merdivenden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay Yıldırım Bayezıd Mahallesi'nde bir evde yaşandı.
72 yaşındaki Sebahat Çevikol, perde astığı sırada merdivenden düşüp ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.
Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Ölüm
- Edirne