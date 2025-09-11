Edirne'de aile faciası: "Yemeklerinize siyanür attım"

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü.

Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi.

Edirne 'de korkunç bir olay yaşandı.

TÜM AİLE YARALI

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

SİYANÜR İDDİASI İNCELENİYOR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.