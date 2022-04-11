Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden dede Mehmet Güner’in kendisine ait olduğu iddia edilen altınları ve nakit parayı evdeki elektrik panosuna sakladığı ve kızlarına “ben size evde bir yerde ölüm parası sakladım” dediği öğrenildi.



Katledilen Güner ailesinin komşuları olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köyde yaşayan vatandaşlar tedirgin olduklarını ifade ederek, böyle bir olayın yaşanacağının akıllarının ucundan bile geçmeyeceğini söylediler.

ALTINLAR ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI



Köy halkından muhtarlık azası İsmet Gürler, cinayet sonrasında evde olduğu iddia edilen para ve altınların olay günü güvenlik güçleri tarafından arandığını fakat bulunamadığını, yapılan ikinci aramada ise bahsi geçen altın ve paranın evde bulunan elektrik panosundan çıktığını söyledi.

Gürler, “O gün için kumandanlar, jandarmalar gelmişti bu parayı aramak için. İkinciye tekrar geldiler. Her tarafı aradılar. Bir şey çıkmadı ama sonra çıkarken elektrik kutusunu çekti kumandan. Salladı onu, içinde bir şey sallandı. Kilitliydi. Onu levye demir ile açtık. İçinden bir poşet çıktı. Poşetten miktar para çıktı cüzdanın içinde. Aşağı yukarı 30 – 35 bin lira para çıktı. Birkaç tane altın çıktı" dedi.



Gürler, katledilen Mehmet Güner’in daha önce kızına evde sakladığı paralardan bahsettiğini söyledi. Gürler, “Babası daha önce kızına söylemiş. Ben size bir miktar ölüm parası sakladım bir yere. Ama sonra o para bulundu. Bu olayı kim yaptı? Bilmiyorum. Tedirginiz. Bu olayı yapanın bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.



Köy halkından Sebahattin Akman, olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini ifade ederek, bir kişinin dört kişiyi katletmesine imkân olmayacağını söyledi.



Akman, “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ailesiyle birlikte Sipahi köyündeki cevizlikte çalışırlardı. Sonra ailecek Tekirdağ Çorlu’ya taşındılar. Başka da bir şey bilmiyorum. Köy olarak tedirginiz" dedi.



Olayla ilgili olarak evde bulunan altın ve paranın incelenmek üzere kayıt altına alınırken, güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikatın yeni edinilen bilgiler ışığında genişletilerek devam ettiği öğrenildi.



1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde geçtiğimiz ay yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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