Edirne'de anız yangını

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Edirne'de anız yangını

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Anız alanında başlayan yangın yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 40 badem ve ceviz ağacının olduğu bahçe ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Öte yandan aynı köyde çıkan başka bir anız yangını da itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

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