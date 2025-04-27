Edirne'de arı kovanları alev alev yandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen yangında onlarca arı kovanlarının bulunduğu depo yandı.

Edirne'de arı kovanları alev alev yandı

'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlısekban Köyünde arı kovanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların ve itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Alev alev yanan depoda onlarca arı kovanı ve eşya küle dönerken depo ise kullanılamaz hale geldi.

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