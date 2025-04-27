Edirne'de arı kovanları alev alev yandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen yangında onlarca arı kovanlarının bulunduğu depo yandı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlısekban Köyünde arı kovanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların ve itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
Alev alev yanan depoda onlarca arı kovanı ve eşya küle dönerken depo ise kullanılamaz hale geldi.
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