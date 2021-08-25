Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı

Edirne'de seyir halindeki ATV aracının yakıt deposunun patlaması sonucu alevlerin sıçradığı ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünün sahil evleri bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden geçen bir ATV'nin yakıt deposu alev aldı ve patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler ormanlık alana sıçradı.



Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına 2 helikopter havadan müdahale etti.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Jandarma ekipleri, alev alan ve orman yangınına neden olduğu iddia edilen ATV sürücüsünü gözaltına alarak, ifadesine başvurdu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.