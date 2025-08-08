Edirne’de bıçaklı kavga: İki yaralı
Edirne'de iki genç grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde iki grup genç arasında "kız meselesi" iddiasıyla tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kavgada bıçakların kullanılması sonucu iki genç yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.
