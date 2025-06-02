Edirne’de bıçaklı ve sopalı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı

Edirne'de ki grup arasında henüz bilinmeyene nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polisin güçlükle önlediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.