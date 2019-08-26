Göçle mücadele kapsamında yakalanan göçmen sayısında artış yaşanıyor. Jandarma ekipleri kent girişinde kontrollerini sürdürürken Edirne polisi de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Geçen hafta il genelinde 3 bin 899 göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.
Edirne'de bir haftada 4 bine yakın göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'de son bir haftada 3 bin 899 kaçak göçmen yakalandı.
Göçle mücadele kapsamında yakalanan göçmen sayısında artış yaşanıyor. Jandarma ekipleri kent girişinde kontrollerini sürdürürken Edirne polisi de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.