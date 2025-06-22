Edirne'de buğday fabrikasında yangın

Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de buğday fabrikasında yangın

Oğulpaşa köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

rüzgarın etkisiyle çevredeki kanola ve buğday ekili tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 70 dekar buğday, 3 dekar kanola ekili alan ile 100 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

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