Edirne'de büyük orman yangını: 3 köyde aniden başladı

Bir başka köy halkı Sadri Postacı da yangını söndürmek için traktörü ile müdahale ettiği esnada traktörün alevlere teslim olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden Hasan Sevinç, müdahale etmedikleri takdirde yangının köylerine sıçrayacağını ifade ederek, "Uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri ve komşu köylerde bulunan maden ocaklarında bulunan iş makineleri ile ormanın içine girilmesi için çalışmalar yapılıyor, orman yaklaşık 2 bin dönüm." ifadelerini kullandı.