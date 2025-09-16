Edirne'de çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Edirne'de kanola üretiminin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere tohum dağıtıldı.

Vali Yunus Sezer, Hanlıyenice köyünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin kanola üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirtti.



Kentte kanola ekim alanını gelecek yıl 27 bin dekardan 50 bin dekara çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:



"Kanola neden önemli? Bir kere yağlı tohum ihtiyacımız devam ediyor. İkincisi, ayçiçeğinde iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle verim düştü. Verim 80 kilogram civarında, sulanan arazilerde ise 350-400 kilogram civarında. Ayçiçeği kuraklığa dayanıklı bir bitki değil. Bunun alternatifi de kanola olacaktır. Bizim kanola üretimine daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Gelir bakımından da çiftçilerimizi en fazla mutlu eden ürünlerden bir tanesi kanola olmuştur."



Vali Sezer, iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak kuraklığa dayanıklı ve aynı zamanda getirisi fazla olan ürünleri çiftçilerle buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise kanolanın dünyada çok fazla ekimi yapılan önemli bir yağ bitkisi olduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı.



Vali Sezer, tohum dağıtımının ardından tarlada direksiyon başına geçerek traktörle ilk kanola ekimini gerçekleştirdi.

