Edirne'de corona virüs vakaları artıyor: Vatandaşlara SMS ile uyarı

Trakya'da corona virüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı gerilere göre, (100 bin kişide) Edirne'de vaka sayısı 75,29; Kırklareli'de 71,05; Tekirdağ'da 74,65'e yükseldi.

Bu nedenle bölgede tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.



Edirne İl Özel İdaresi ile belediyeler tarafından kent merkezleri, belde ve köylerde dezenfekte çalışmaları arttırıldı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.



Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirici SMS gönderilmeye başlandı.

ÖNLEM UYARISI



Mesajda "Kıymetli hemşehrilerimiz, koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.



Mesaj, valiliğin yanı sıra ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.