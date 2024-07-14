Edirne'de ehliyetsiz alkollü sürücünün otomobili alev alev yandı

Edirne 1. Murat Mahallesi Trakya Üniversitesi'nin girişinde bulunan trafik ışıklarında, otomobili ile duran A.K., motordan dumanların yükseldiğini fark etti.

Otomobili yol kenarına park eden sürücü A.K., motordan alevlerin yükselmesiyle yanındaki yolcularla birlikte kendisini dışarı attı. Kısa süre içinde alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.



Polis ekipleri, yaptığı alkol testinde sürücü A.K'nin 1.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca sürücünün ehliyetine daha önceden de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.