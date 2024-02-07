Edirne’de eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan devam eden soruşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin hakkında mahkeme kararını açıkladı.



Olaya ilişkin açılan soruşturmada savcılık polis müdürüne 30 yıl hapis istedi.



Edirne eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla yargılandığı davada 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanığa ise 9 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.