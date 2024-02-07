Edirne’de eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis

Edirne’de yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Ağsakal’a mahkeme karar duruşmasında 18 yıl 4 ay hapis cezası verilirken diğer 4 sanık ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 9’ar yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne’de eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yurtdışından madde getirme suçundan devam eden soruşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Olaya ilişkin açılan soruşturmada savcılık polis müdürüne 30 yıl hapis istedi.

Edirne eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla yargılandığı davada 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanığa ise 9 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

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