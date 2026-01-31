Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: Apartman bacası yola düştü

Edirne’de etkili olan sağanak yağışların ardından 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bacası büyük bir gürültüyle çöktü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bacanın düşmesi sonucu park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, cadde kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Çöken bacanın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı.



Mahalle sakinleri, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından benzer risklerin oluşabileceğine dikkat çekerek, eski yapıların kontrol edilmesini istedi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.