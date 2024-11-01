Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Edirne'de D.İ.'nin (20) kullandığı 59 LA 790 plakalı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.



İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç.'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.



Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.