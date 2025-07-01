Edirne'de feci kaza: 3 ölü

Edirne'de Keşan Jandarma Komutanlığı'nda motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan'ın kullandığı traktörle çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada sürücü Özkan ile traktör şoförü Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yapılan incelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.