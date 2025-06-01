Edirne'de FETÖ üyeleri ile kaçakçılara tutuklama

Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısı ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı.

Edirne'de FETÖ üyeleri ile kaçakçılara tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 şüphelisini fark etti.

Şüphelileri getirdiği belirlenen 2 araç kent merkezinde durduruldu, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A, K.Ç. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelilerinin kaçmasına aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler Y.İ, Y.H.Ç, G.T. ve M.Z.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...