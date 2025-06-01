Edirne'de FETÖ üyeleri ile kaçakçılara tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 FETÖ şüphelisini fark etti.

Şüphelileri getirdiği belirlenen 2 araç kent merkezinde durduruldu, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A, K.Ç. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelilerinin kaçmasına aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler Y.İ, Y.H.Ç, G.T. ve M.Z.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.