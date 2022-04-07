Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı

Edirne'de fuel oil kazanının patlamasının ardından meydana gelen sızıntı önlendi.

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü. 5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi.

Çevre kirliliğine neden olan yakıtın sızıntısını durdurmak için dün iş makineleri ile yapılan çalışmada sızıntının önüne geçilip, bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

ÇED RAPORU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda tesisin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, yayılmanın kontrol altına alındığını belirterek, "Edirne ilimiz merkez ilçesi Maslak mevkisi Lalapaşa yolu 6’ncı kilometresinin yolun sol tarafında bitüm dediğimiz zift malzemesinin depolandığı tesisten etrafa zift malzemesinin yayıldığı ihbarı gelmiştir. Bakanlığımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda, Sayın Valimizin koordinasyonunda, il müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte alana intikal edilmiştir" dedi.

"YAYILMASI ÖNLENMİŞTİR"



Tesiste yapılan incelemelerde alanda bitümlü zift malzemenin depolandığı bir yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte etrafındaki yakın araziye zift malzemenin yayıldığının tespit edildiğini söyleyen Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:



"İvedilikle müdürlüğümüz ve firma sorumlularıyla birlikte zift malzemenin yayılması engellenmiştir. Bakanlığımız tarafından toprak kirliliğinin giderilmesi hususunda yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçerek, buraya sevki başlatılmıştır. En kısa zamanda buradaki kirlilik temizlenerek eski haline gelecektir" dedi.



"DERE ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR"



Bölgeye yakın dereye az sayıda bir sızıntı gerçekleştiğini belirten Öztürk, "Burada çok az suyu olan bir deremiz var. Dereye sirayet etmiştir ama o dereden de ilerlemesi engellenmiştir. En kısa zamanda bu derenin de temizliği yapılarak eski haline getirilecektir" şeklinde konuştu.



"İDARİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"



Öztürk, bakanlığın talimatıyla ve Edirne Valiliği'nin koordinesinde ekiplerin alanda inceleme başlattığını belirterek, şunları söyledi:



"Bitümlü malzemenin depolandığı yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme kurumuş durumda. Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertarafı yapılacaktır. Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle birlikte burada. Konu üzerinde incelememizi ve tahkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlamıştır"