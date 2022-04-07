Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Sızma kontrol altına alındı

Edirne'de fuel oil kazanının patlamasının ardından meydana gelen sızıntı önlendi.

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü.

5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, yayılmanın kontrol altına alındığını belirterek, "Edirne ilimiz merkez ilçesi Maslak mevkisi Lalapaşa yolu 6’ncı kilometresinin yolun sol tarafında bitüm dediğimiz zift malzemesinin depolandığı tesisten etrafa zift malzemesinin yayıldığı ihbarı gelmiştir. Bakanlığımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda, Sayın Valimizin koordinasyonunda, il müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte alana intikal edilmiştir" dedi.

"YAYILMASI ÖNLENMİŞTİR"



Tesiste yapılan incelemelerde alanda bitümlü zift malzemenin depolandığı bir yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte etrafındaki yakın araziye zift malzemenin yayıldığının tespit edildiğini söyleyen Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:



"İvedilikle müdürlüğümüz ve firma sorumlularıyla birlikte zift malzemenin yayılması engellenmiştir. Bakanlığımız tarafından toprak kirliliğinin giderilmesi hususunda yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçerek, buraya sevki başlatılmıştır. En kısa zamanda buradaki kirlilik temizlenerek eski haline gelecektir" dedi.



"DERE ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR"



Bölgeye yakın dereye az sayıda bir sızıntı gerçekleştiğini belirten Öztürk, "Burada çok az suyu olan bir deremiz var. Dereye sirayet etmiştir ama o dereden de ilerlemesi engellenmiştir. En kısa zamanda bu derenin de temizliği yapılarak eski haline getirilecektir" şeklinde konuştu.



"KOMİSYON KURUP, ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ"



Bu konuda il müdürlüğü tarafından bir komisyon kurulacağını aktaran Öztürk, "Bu komisyon marifetiyle de söz konusu alanda incelemelerimize devam edeceğiz. Şu anda il müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte kirlilik durdurulmuş, yayılması engellenmiş durumdadır. En kısa zamanda komisyonumuz marifetiyle eski haline getirilecektir. Şu anda ekili araziye çok fazla sirayet etmediği de tespit edildi. Dolayısıyla çok ciddi tarım arazine zarar vermesi söz konusu değildir" dedi.