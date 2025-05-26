Edirne'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 9’u kadın 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Keşan’da adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.