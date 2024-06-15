Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Edirna il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobilde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, otomobildeki insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Araçta 50 bin avro ve 1155 lira ele geçirildi.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı şüphesi bulunan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Hakimlik T.P. ve M.C'yi "insan kaçakçılığı" suçundan tutukladı, K.O'yu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.