Edirne'de göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.
Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy ve Saçlımüsellim köyleri mevkilerinde Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 11 İran, 4 Fas ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan toplam 16 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Göçmen
- Polis Adliye
- Edirne