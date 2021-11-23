Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sazlıdere sapağında göçmenleri taşıyan 34 EKD 628 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 06:43

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Taşlımüsellim köyü yakınlarında 34 EKD 628 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 1'i sürücü 16 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralı göçmenlerin ifadelerinde Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları minibüste 30'dan fazla kişi bulunduğunu belirttikleri öğrenildi.

Kazada yaralanmayan göçmenlerin olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

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