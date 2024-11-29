Edirne'de göz gözü görmedi

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Edirne'de göz gözü görmedi

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sabaha karşı sis çöktü.

Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.

Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis nedeniyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANITLAR YOK OLDU

Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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