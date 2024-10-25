Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ zanlısı, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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'de gözaltına alınan zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi R.D'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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