Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ zanlısı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi R.D'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.



R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.