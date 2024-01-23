Edirne'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Adrese gelen polis, incelemesinde, iş yerinin önünde 5 mermi kovanı buldu.



Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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