Edirne'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir güzellik merkezi kurşunlandı. İş yerinin camlarına 3 kurşun isabet ederken, silahı ateşleyen şüpheli aranıyor.

Edirne'de güzellik merkezine silahlı saldırı

'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Ofis Geçidi Sokak'taki güzellik merkezine saat 03.00 sıralarında, bir otomobilden ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü iş yerinin camekanlarına isabet ederken, kimliği belirsiz şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde iş yerini açan çalışan, durumu fark edip polise ihbarda bulundu.

Edirne'de güzellik merkezine silahlı saldırı - 1

Adrese gelen polis, incelemesinde, iş yerinin önünde 5 mermi kovanı buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...