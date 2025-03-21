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Edirne'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de iki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı

'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan Y.Ç. ile B.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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