Edirne'de iki FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de iki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Y.Ç. ile B.T.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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