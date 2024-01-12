Edirne'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Z.D. (18), yanında bulunan pompalı tüfekle Y.B.’yi ayak bileğinden vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Y.B., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Polis, pompalı tüfekle ateş eden ve silahla birlikte yakalanan Z.D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.