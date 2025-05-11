Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

U.D. yönetimindeki 22 NH 279 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 34 HJS 985 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü D.K. ile otomobillerdeki 4 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

