Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Keşan ilçesinde trafiğe aykırı plaka kullanan sürücüye ceza kesilirken aracı da trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalarındaki bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan Ş.D. yönetimindeki kamyoneti Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi’nde durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede Ş.D.’nin eşi N.D.’ye kayıtlı kamyonete takılı olan ve bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi.