imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

Keşan'da "ikiz plaka" kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 20 bin 302 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen kamyonet ise otoparka çekildi.

Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

'ın Keşan ilçesinde trafiğe aykırı plaka kullanan sürücüye ceza kesilirken aracı da trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalarındaki bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan Ş.D. yönetimindeki kamyoneti Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi’nde durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede Ş.D.’nin eşi N.D.’ye kayıtlı kamyonete takılı olan ve bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza - 1

Sürücü Ş.D. hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca trafik yönünden 20 bin 302 lira ceza uygulandı.

Trafikten menedilen kamyonet otoparka çekildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...