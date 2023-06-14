Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı

Edirne'de kazaya karışan araç sürücülerinden biri aracıyla olay yerinden kaçarken, diğer otomobil sürücüsü ise ağır hasar alan otomobilini bırakıp kayıplara karıştı.

Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı

'nin Uzunköprü ilçesinde Hayrabolu Caddesi üzerinde iki araç çarpıştı.  Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kullanılmaz hale geldi. İsimi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü hasarlı aracını olay yerinde terk ederek kayıplara karıştı. Kazaya sebep olan ve çarpmanın etkisiyle plakası düşen diğer otomobil sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yolun ortasında terk edilmiş hasarlı aracı gören vatandaşlar ise iki aracın da sürücülerinin alkollü olduklarını ve bu yüzden kaçmış olabileceklerini ifade ettiler.

Polis ekipleri, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücüleri bulmak için inceleme başlattı.

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