Edirne'de kadın cinayeti: Komiser, boşandığı polis eşini öldürdü

Edirne'de A.Y, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi.



Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı.



Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.



A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.