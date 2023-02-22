Edirne'de kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne İpsala'da kahvehanede silahla saldırıya uğrayan muhtar ile kahvehaneci hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

'nin İpsala ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, R.T. köy kahvehanesine girerek av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50), kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban (64), L.G. ve H.K. yaralandı.

Yaralılar çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesine sevk edildi.

Müdahalelere rağmen Hidayet Karataban ve muhtar Hüseyin Karataban yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan zanlı R.T’nin yakalanmasına çalışılıyor.

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