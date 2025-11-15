Edirne'de kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı
15.11.2025 14:12
Anadolu Ajansı
AA
Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile çıkartıldı.
Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.D. idaresindeki çakıllı kum yüklü kamyon Atatürk Bulvarı'nda devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.
Yaralı sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.