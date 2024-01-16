Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirildiği değerlendirilen 5 makav cinsi papağan, 4 dağ bıldırcını, 13 tepeli orman kekliği, 102 Japon ve posta güvercini ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kamyonet trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.