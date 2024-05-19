Edirne'de kanocular 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladı

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) kano ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde kürek çekti.
Bosnaköy yakınlarında 5 kanoyu nehre indiren 10 sporcu, 6 kilometre kürek çekerek Süvari Köprüsü civarına ilerledi.
Sporcular, nehir üzerinde Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
EDOSK Kano Birim Sorumlusu Mustafa Çelik, bayram dolayısıyla Meriç Nehri'nde tur gerçekleştirdiklerini belirtti.
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