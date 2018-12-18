Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine giren Trakya'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.



Bunun ardından bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.



Yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirmişti.



KEŞAN’DA OKULLAR KAR NEDENİYLE YARIN TATİL



Edirne’nin Keşan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar kar nedeniyle yarın tatil edildi.



Keşan İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi.