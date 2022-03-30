Edirne'de katledilen aileyle ilgili soruşturmada 4 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), oğlu Mehmet (55), gelini Filiz (47) ve torunu Anıl Güner'in (26) dün evde silahla vurulmuş cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 2’sinin Elmalı köyünden, 2'sinin ise çevre köylerden olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.



SOHBET ETTİĞİ ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI



Olay gecesi Anıl Güner’in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu.

Anıl Güner

"1 MİLYONUM VARDI, ALTIN ALIP YATIRIM YAPTIM'' DEMİŞ



Anıl Güner'in, köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.



Anıl Güner'in daha önce de sosyal medya hesabından kiralamak için kiralık tarla aradığı yönünde paylaşımlar yaptığı ve yakınlarının uyarısı üzerine paylaşımını sildiği belirtildi.

Dede Mehmet Güner

KÖY HALKI SİLAH SESİ DUYMAMIŞ



Bu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı.

ANIL GÜNER'İ SON GÖREN KAHVEHANECİ KONUŞTU



Anıl Güner'i son gören kahvehaneci Tuncay Keser, ''Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu'' dedi.



ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE Mİ YAPILDI?

Hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği de iddia ediliyor.



Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER



Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü.

Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.