Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 11 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.