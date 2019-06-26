Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 11 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
Edirne’de katliam gibi kaza: 11 kişi hayatını kaybetti
DHATürkiye
Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 30 yaralı var.
Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 11 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.