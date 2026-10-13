Edirne'de kaybolan 13 çocukla ilgili Bakanlık'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , Edirne'de kaybolduğu belirtilen çocuklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, düzensiz göç kapsamında tespit edilen 14 refakatsiz yabancı uyruklu çocuğun market izninin ardından kaldıkları kuruluşa dönmediğini, çocuklardan birinin geri geldiğini, diğer 13 çocuğun ise arandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Haberlerde bahsi geçen çocukların devlet korumasındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtilerek, kullanılan ifadenin çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı belirtildi.

MARKET İZNİNDEN GERİ DÖNMEDİLER

Bakanlık, Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim 2026 tarihinde verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediğini açıkladı.

Durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirildiği ve çocukların bulunması için çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."