Edirne'de korkunç olay: Annesini öldürüp 15 saat başında bekledi

Edirne’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş. isimli şahıs, annesi Bahriye Ş.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. B.Ş.'nin annesini öldürdükten sonra 15 saat başında beklediği öğrenildi. B.Ş. suçunu itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de korkunç olay: Annesini öldürüp 15 saat başında bekledi

Olay, ’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Safir Bloklarındaki bir evde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş. (32), gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.’yi defalarca kez bıçaklayıp öldürdü. Annesi Bahriye Ş.’yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde başında bekleyen B.Ş. İlçe Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf etti.

Gözaltında olan B.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...