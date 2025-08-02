Edirne'de koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı
Edirne'de Gelibolu yolunun kenarında koşu yaparken tüp kamyonunun çarptığı sporcu yaralandı.
Edirne Keşan-Gelibolu yolunun kenarında koşu yapan sporcu H.K.'ya, Sanayi Kavşağı istikametinden Dr. Sadık Ahmet Kavşağı istikametine giden, İ.K. yönetimindeki tüp kamyonunun ayna kısmı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen H.K. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sporcu, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
H.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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