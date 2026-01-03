Edirne'de metruk bina çöktü, mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

03.01.2026 23:43

Anadolu Ajansı

Edirne'de metruk bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Edirne Çavuşbey Mahallesi'nde kullanılmayan metruk binanın çökmesi üzerine bitişikte bulunan ikamette yaşayanlar mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

 

AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, 1'i bebek 5 kişi evden tahliye edildi.

 

Olayda yaralanan olmazken, çöken metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

