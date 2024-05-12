Edirne'de metruk binada yangın

Edirne'de Nişancı Paşa Mahallesi Yıkık Hamam Sokak üzerindeki metruk binada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan hurda malzemeleri alev aldı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında bina kullanılamaz hale gelirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.