Edirne’de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

Edirne’de minibüsle çarpışan motosikletteki sürücü Ersin Eren Avcıl (18) ile Umut Kurt (18) yaşamını yitirdi.

Edirne’de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

, dün akşam saatlerinde -Süloğlu kara yolunun Demirhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.Ç yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Ersin Eren Avcıl’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ersin Eren Avcıl ile arkasında yolcu konumundaki Umut Kurt, yola savrularak hayatlarını kaybetti. İki gencin cansız bedenleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren güreşçi Ersin Eren Avcıl’ın, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi olduğu ve katıldığı turnuvalarda birçok derece elde ettiği öğrenildi. Jandarma minibüs sürücüsü Y.Ç.yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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