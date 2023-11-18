Edirne’de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Edirne-Süloğlu kara yolunun Demirhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.Ç yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Ersin Eren Avcıl’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ersin Eren Avcıl ile arkasında yolcu konumundaki Umut Kurt, yola savrularak hayatlarını kaybetti. İki gencin cansız bedenleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitiren güreşçi Ersin Eren Avcıl’ın, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi olduğu ve katıldığı turnuvalarda birçok derece elde ettiği öğrenildi. Jandarma minibüs sürücüsü Y.Ç.yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.