Edirne’de motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Kaza, Yeniimaret Mahallesi Sarayiçi Er Meydanı girişi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre R.Ç., motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücü R.Ç. ve arkasında bulunan yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin ise kaza sonrası, yaralıların arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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