Edirne'de orduevi yatakhanesinde yangın

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Keşan Subay Orduevi'ne ait yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, TREDAŞ ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi.

16 ASKER HASTANELİK OLDU

Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangından etkilenen 16 asker ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

VALİ MERCAN: ASKERLERİMİZİN DURUMU İYİ

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, tedbir amaçlı dumandan etkilenen 16 askerin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini belirten Mercan, "Askerlerimizin durumu iyi. Yangın çok alevli bir yangın değil, hemen müdahale edildi. Belediyenin ilk incelemelerine göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği varsayılıyor. Büyük bir yangın değil, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.