Edirne'de orman yangını

Edirne'de Meriç ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.



Yangın, saat 15.45 sıralarında ilçeye bağlı Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.



Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleriyle arozözler sevk edildi. Bölgede söndürme çalışması başlatıldı.



Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahalenin saat 15.58'de yapıldığını belirterek, 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale edildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.





Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, köylüler de traktörleriyle destek verdiği de belirtildi.